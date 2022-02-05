Посол РФ в Вашингтоне Антонов: К 30 июня еще 28 российских дипломатов покинут США Фото: Евгения ГУСЕВА

США угрожали арестами российским дипломатам, которым было предписано покинуть страну до конца января. Об этом рассказал посол России в США Анатолий Антонов.

По его словам, это настоящие высылки и гонения.

- Гонения против российских дипломатов продолжаются. Только что закончился период, когда 27 российских дипломатов были выдворены из США. Было сказано - рекомендовано покинуть США. На наш вопрос, что будет с дипломатами, если мы не уедем, было сказано: мы арестуем вас... Разве это не высылка? - сказал Антонов в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

Также посол напомнил, что к 30 июня 2022 года еще 28 российских дипломатов будут вынуждены уехать из Соединенных Штатов.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что сотрудники российской дипмиссии готовятся покинуть Америку. 27 дипломатов уехали из США к 30 января 2022 года, еще 28 - к концу июля. Дипломаты покидают США в соответствии со списком, переданным дипмиссии.