Захарова заявила, что Bild перешла границы морали публикацией о "плане России по захвату Украины" Фото: REUTERS

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что немецкая газета Bild перешла все границы морали, опубликовав статью о якобы плане России по захвату Украины.

- Прошло время, когда мы подбирали слова и фразы, чтобы деликатничать и не обижать чувства ... Теперь они перешли все возможные границы той самой человеческой, настоящей морали, нравственности и этики. И Bild сегодня с публикацией якобы существующего прям подетально расписанного плана нападения, - заявила она в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

В конце 2021 года прогноз возможного "вторжения" России на Украину был опубликован в немецком издании Bild. Газета приводит несколько возможных сценариев предполагаемого военного конфликта, используя данные украинской разведки и источников в НАТО.

По версии Bild, "вторжение" России в Украину якобы может начаться в конце января – начале февраля 2022 года. Согласно схеме, предполагается, что нападение будет осуществляться и со стороны Белоруссии.