"С какой карты срисовывали?": Немецкая газета BILD придумала сценарий возможного "вторжения" России на Украину

Западные СМИ продолжают пугать «войной» с Украиной Фото: REUTERS

Прогноз возможного "вторжения" России на Украину опубликована в немецком издании BILD. Также газета приводит несколько возможных сценариев предполагаемого военного конфликта, используя данные украинской разведки и источников в НАТО.

По версии BILD, вторжение России в Украину якобы может начаться в конце января – начале февраля. Согласно схеме, предполагается, что нападение будет осуществляться и со стороны Белоруссии. Издание решило, что в случае нападения Россия может занять не менее 2/3 территории Украины.

BILD описывает несколько гипотетических сценариев. Согласно одному, Украина подвергнется атаке сразу с нескольких фронтов. Другой предполагает поэтапное наступление: вначале на южные регионы, потом оккупация городов в направлении Днепра и Полтавы, снижение обороноспособности страны ударами баллистических ракет и наконец наступление на Киев и принуждение украинской столицы к капитуляции.

Свои сценарии возможного нападения России на Украину ранее опубликовала The Washington Post.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию BILD, заметила, что «пропаганда, замешанная на идеологии, изничтожает любой здравый смысл».

Также Захарова обратила внимание на то, что издание использует в названии одного из украинских городов топоним, под которым этот город фигурировал на немецких картах в 1942 году.

«Современный Львов по-немецки будет Lwiw. Именно под таким названием он фигурирует в официальных материалах МИД ФРГ. А вот на карте 1942 года, когда город был оккупирован, использовался еще австро-венгерский топоним «Лемберг». Фашистами. Так с какой карты срисовывали-то немецкие журналисты?», - написала Захарова в своем Telegram.

Ранее министр обороны Украины Резников сообщил о вероятности «масштабной эскалации со стороны России», но подчеркнул, что не считает такой сценарий развития событий обязательным.

На kp.ru ранее сообщалось о задержании на территории России нескольких украинских разведывательно-диверсионных групп.

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