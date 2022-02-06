Врач-диетолог перечислила россиянам вредные продукты Фото: Михаил ФРОЛОВ

Врач-диетолог и нутрициолог Инна Кононенко рассказала россиянам о продуктах, которые могут вредить здоровью.

По ее мнению, прежде всего стоит обратить внимание на завтрак. Это первый и важный прием пищи. Часто люди предпочитают есть мюсли, однако это обработанные хлопья, которые быстро готовятся, но очень быстро повышают уровень сахара в крови, сказала врач.

- После употребления мюсли поджелудочная железа выделяет гормон инсулин, который снижает сахар, и мы опять хотим есть, - объяснила Кононенко в беседе с "Пятым каналом".

Также к вредным продуктами специалист отнесла обезжиренные молоко и йогурт. Несмотря на то что они считаются полезными, при их обезжиривании используются технологии, которые снижают количество белка.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что часто и в большом количестве вредно все, даже вода. Не существует продукта питания, который однозначно можно было бы назвать вредным. Как-то ведь он появился и стал употребляться в пищу. Вопрос в мере. Вредность пищи – относительна и во многом раздута средствами массовой информации. Поэтому давайте полагаться на здравый смысл и быть чуть внимательнее к своему организму.