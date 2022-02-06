Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье5 февраля 2022 23:25

Врач-диетолог перечислила россиянам вредные продукты

Эксперт также объяснила, как они влияют на организм
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Врач-диетолог перечислила россиянам вредные продукты

Врач-диетолог перечислила россиянам вредные продукты

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Врач-диетолог и нутрициолог Инна Кононенко рассказала россиянам о продуктах, которые могут вредить здоровью.

По ее мнению, прежде всего стоит обратить внимание на завтрак. Это первый и важный прием пищи. Часто люди предпочитают есть мюсли, однако это обработанные хлопья, которые быстро готовятся, но очень быстро повышают уровень сахара в крови, сказала врач.

- После употребления мюсли поджелудочная железа выделяет гормон инсулин, который снижает сахар, и мы опять хотим есть, - объяснила Кононенко в беседе с "Пятым каналом".

Также к вредным продуктами специалист отнесла обезжиренные молоко и йогурт. Несмотря на то что они считаются полезными, при их обезжиривании используются технологии, которые снижают количество белка.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что часто и в большом количестве вредно все, даже вода. Не существует продукта питания, который однозначно можно было бы назвать вредным. Как-то ведь он появился и стал употребляться в пищу. Вопрос в мере. Вредность пищи – относительна и во многом раздута средствами массовой информации. Поэтому давайте полагаться на здравый смысл и быть чуть внимательнее к своему организму.