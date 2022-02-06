Четыре человека пострадали в результате наезда внедорожника на протестующих в Канаде Фото: REUTERS

В Канаде в городе Виннипег (провинция Манитоба) четыре человека пострадали в результате наезда автомобиля на участников акции протеста против коронавирусных ограничений. Об сообщает телеканал CTV.

Отмечается, что в толпу участников акции протеста въехал белый внедорожник. После наезда на людей, водитель авто на большой скорости скрылся с места происшествия.

По данным канала, один из четырех пострадавших был доставлен в больницу. Что касается нарушителя, то водителя уже задержали.

Ранее сайт kp.ru писал, что в канадском городе Оттава продолжается протест дальнобойщиков против ковидных ограничений и принуждения к вакцинации. Вакцинированные и невакцинированные участники акции заявили, что могут стоять на площади перед парламентом от двух до четырех лет, деньги есть. Средства на протест собрало население страны. Всего получилось около 10 миллионов долларов.