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В мире6 февраля 2022 0:53

Елизавета II пожелала, чтобы жена принца Чарльза стала королевой-консортом

Ее Величество хочет, чтобы герцогиня Корнуоллская Камилла получила титул королевы-консорта, а не принцессы-консорта
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Елизавета II пожелала, чтобы жена принца Чарльза стала королевой-консортом

Елизавета II пожелала, чтобы жена принца Чарльза стала королевой-консортом

Фото: REUTERS

Королева Великобритании Елизавета II пожелала, чтобы супруга наследника престола принца Уэльского Чарльза герцогиня Корнуоллская Камилла получила титул королевы-консорта, а не принцессы-консорта, когда он станет королем. Об этом говорится в обращении монарха к подданным.

- Знаю, когда подойдет срок и мой сын Чарльз станет королем, вы будете поддерживать его и его супругу Камиллу так же, как вы поддерживали меня. Я также искренне желаю, чтобы, когда настанет время, Камиллу, ... называли королевой-консортом, - сказано в тексте документа.

На протяжении многих лет в Британии звучали предположения, что нынешняя супруга наследника престола Чарльза не получит полагающийся ей по традиции титул королевы. Все дело в том, что она долгое время не пользовалась популярностью среди британцев, как принцесса Дианы, с которой принц Уэльский развелся в 1996 году.

Напомним, Елизавета II планирует в уединении встретить свой 70-летний юбилей со дня вступления на престол. В память об отце монарха Георге VI, который скончался 6 февраля 1952 года, дата начала ее царствования широко не отмечается.