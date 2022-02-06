Associated Press сообщило о росте недоверия к властям США из-за лжи и ошибок в их заявлениях Фото: REUTERS

Издание Associated Press (АР) сообщает, что уровень доверия к американским властям снизился. Теперь им доверяют все меньше из-за лжи, которая в последние десятилетия обнаруживается в их заявлениях.

В частности, АР в качестве примера приводил предложение Вашингтона, в котором американские власти просят верить на слово утверждениям о якобы подготовке Россией сфабрикованного видео по Украине.

Associated Press замечает еще и то, что на этой неделе администрация президента США Джо Байдена на просьбу предоставить доказательства в подтверждение заявлений, касающихся нацбезопасности, ответила просто: "Вы должны нам поверить".

Журналисты издания также обратили внимание на то, что реакция американской администрации сейчас стала более "едкой".

Ранее ветеран вашингтонского пула, журналист информагентства Associated Press Мэтт Ли поставил в неловкое положение официального представителя госдепа Неда Прайса. Последний вслед за американскими СМИ рассказывал о некой "провокации", которую Москва якобы готовит для "оправдания своего вторжения на Украину". Однако журналист попросил Прайса продемонстрировать доказательства. В итоге госдеп так и не предоставил никаких аргументов.