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В мире6 февраля 2022 2:32

Associated Press сообщило о росте недоверия к властям США из-за лжи и ошибок в их заявлениях

В частности это связано с тем, что Вашингтон предложил верить на слово утверждениям о якобы подготовке Россией сфабрикованного видео по Украине
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Associated Press сообщило о росте недоверия к властям США из-за лжи и ошибок в их заявлениях

Associated Press сообщило о росте недоверия к властям США из-за лжи и ошибок в их заявлениях

Фото: REUTERS

Издание Associated Press (АР) сообщает, что уровень доверия к американским властям снизился. Теперь им доверяют все меньше из-за лжи, которая в последние десятилетия обнаруживается в их заявлениях.

В частности, АР в качестве примера приводил предложение Вашингтона, в котором американские власти просят верить на слово утверждениям о якобы подготовке Россией сфабрикованного видео по Украине.

Associated Press замечает еще и то, что на этой неделе администрация президента США Джо Байдена на просьбу предоставить доказательства в подтверждение заявлений, касающихся нацбезопасности, ответила просто: "Вы должны нам поверить".

Журналисты издания также обратили внимание на то, что реакция американской администрации сейчас стала более "едкой".

Ранее ветеран вашингтонского пула, журналист информагентства Associated Press Мэтт Ли поставил в неловкое положение официального представителя госдепа Неда Прайса. Последний вслед за американскими СМИ рассказывал о некой "провокации", которую Москва якобы готовит для "оправдания своего вторжения на Украину". Однако журналист попросил Прайса продемонстрировать доказательства. В итоге госдеп так и не предоставил никаких аргументов.