Пушков объяснил, почему даже американские журналисты не верят разведданным США

Алексей Пушков Фото: Иван МАКЕЕВ

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков обратил внимание на вопрос журналиста Associated Press Мэтта Ли, который отказался верить на слово "разведданным" США и попросил доказательств. Об этом сенатор написал на своем канале в Telegram.

"Не удивительно, что корреспондент "Ассошиейтед пресс" Мэтт Ли позволил себе не поверить очередной "лапше" про русских на брифинге Госдепа, - написал Пушков. - Сказал: "Я давно в этом варюсь. Уже было оружие массового поражения у Ирака, и много чего еще было"... Имея в виду, что много чего на самом деле не было - из того, что Госдеп предлагал считать правдой".

Пушков напомнил, что у журналистов имеется масса оснований не доверять американским спецслужбам, которых уже уличали в инсценировке "зариновой" атаки в Сирии и других случаях вброса недостоверной информации.

"Мэтт хотел одного - доказательств. Но их, как всегда, не было", - заключил российский сенатор.

Как ранее писал сайт kp.ru, российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая заявила, что между РФ и США нельзя ставить знак равенства, так как Россия РФ "использовала химическое оружие" и "вторглась в прошедшие несколько лет в целый ряд стран".

По его словам, заявление официального представителя Белого дома - в корне лживое, направленное на демонизацию России в глазах американской общественности и мирового сообщества. Он также добавил, что Соединенные Штаты – единственная страна, которая вопреки Конвенции о запрещении химического оружия не уничтожила запасы химоружия.