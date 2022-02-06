Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика6 февраля 2022 9:52

Пушков объяснил, почему даже американские журналисты не верят разведданным США

Пушков заявил, что "лапше" Госдепа про русских не верят уже американские журналисты
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (13)Комментарии (13)(13)
Алексей Пушков

Алексей Пушков

Фото: Иван МАКЕЕВ

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков обратил внимание на вопрос журналиста Associated Press Мэтта Ли, который отказался верить на слово "разведданным" США и попросил доказательств. Об этом сенатор написал на своем канале в Telegram.

"Не удивительно, что корреспондент "Ассошиейтед пресс" Мэтт Ли позволил себе не поверить очередной "лапше" про русских на брифинге Госдепа, - написал Пушков. - Сказал: "Я давно в этом варюсь. Уже было оружие массового поражения у Ирака, и много чего еще было"... Имея в виду, что много чего на самом деле не было - из того, что Госдеп предлагал считать правдой".

Пушков напомнил, что у журналистов имеется масса оснований не доверять американским спецслужбам, которых уже уличали в инсценировке "зариновой" атаки в Сирии и других случаях вброса недостоверной информации.

"Мэтт хотел одного - доказательств. Но их, как всегда, не было", - заключил российский сенатор.

Как ранее писал сайт kp.ru, российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая заявила, что между РФ и США нельзя ставить знак равенства, так как Россия РФ "использовала химическое оружие" и "вторглась в прошедшие несколько лет в целый ряд стран".

По его словам, заявление официального представителя Белого дома - в корне лживое, направленное на демонизацию России в глазах американской общественности и мирового сообщества. Он также добавил, что Соединенные Штаты – единственная страна, которая вопреки Конвенции о запрещении химического оружия не уничтожила запасы химоружия.