В Боливии нашли крупные запасы природного газа

Президент Боливии объявил, что в стране нашли новые крупные запасы природного газа. Фото: REUTERS

Президент Боливии Луи Арсе объявил об обнаружении крупных запасов природного газа на территории страны. Об этом глава государства написал в своем аккаунте в Twitter в воскресенье 6 февраля.

«Исследования, которые мы начали в прошлом году, оправдали себя», - написал Луи Арсе.

Президент объявил, что новые запасы газа найдены на месторождении Маргарита-Уакая, расположенном между департаментами Тариха и Чукисака. Предполагается, что производственный потенциал их составит 3 миллиона кубометров в день.

Ранее сообщалось, что из-за того, что США подталкивают Германию к блокированию «Северного потока-2», НАТО рассматривает возобновление заблокированного ранее проекта газопровода Midcat между Испанией и Францией.

В то же время канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Россия намеренно не заполнила газовые хранилища в Европе. Подробности здесь на kp.ru.