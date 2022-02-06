Министр обороны Украины Резников заявил об отсутствии сиюминутных военных угроз со стороны России

Министр обороны Украины Резников заявил, что не видит сиюминутной угрозы "нападения" со стороны России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что не считает военную угрозу со стороны России в отношении Украины сиюминутным риском. Об этом Резников заявил в интервью газете La Repubblica.

Министр обороны уточнил, что он не отрицает возможности российского якобы «вторжения» вообще, но не видит сиюминутной угрозы со стороны России.

«Рано или поздно это может произойти, но нет сиюминутного риска», - заявил Резников.

Резников выразил недоумение по поводу не раз звучавших западных прогнозах о вероятном «вторжении».

«Сначала говорили о январе (как о дате вероятного вторжения), теперь о феврале, уже кто-то говорит о весне». – отметил он.

Министр обороны добавил, что Киев намерен вести только оборонительные боевые действия.

«Мы не будем сражаться, но если на нас нападут, мы будем этого ждать и подготовимся», - сказал Резников.

Также украинский министр заверил, что Украина не собирается нападать на Крым, Донецк и Луганск, чтобы не подвергать опасности живущих там украинцев.

«Мы не будем нападать: в Крыму, Луганске, Донецке живут украинцы, и они оказались бы в опасности», - заявил он.

По словам Андрея Резникова, в обозримом будущем не исключена встреча президента РФ Путина и президента Украины Зеленского, в случае, если этому поспособствует надежный посредник. В качестве возможных площадок для переговоров министр назвал Женеву, Берлин, Стамбул, Варшаву.

О том, как относятся к возможности якобы «военного конфликта» России и Украины жители Харькова, читайте здесь на kp.ru.