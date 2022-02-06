Харьковчане - спецкору «КП»: «Через 10 лет Украина сама развалится и попросит Россию о присоединении»

Горсовет Харькова препятствовал проведению «Марша Единства», подал иск в суд, но тот встал на сторону националистов. Фото: Елена МАТВЕЕВА

Харьков - всего в 40 километрах от границы с Россией. Казалось бы, именно здесь разговоры о возможной войне должны быть самыми жаркими. Но как убедилась приехавшая в этот город корреспондент KP.RU, большинство харьковчан устали от фэйков и слухов. И в нападение России не верят.

«Нам что, с родственниками воевать?»

В минувшие выходные американские СМИ опять сели в лужу. На этот раз агентство Bloomberg якобы по ошибке выпустило заголовок «Россия вторглась на Украину». В Харькове это не оставили без внимания.

- В первое время, когда пошли разговоры о войне, все, конечно, переживали, а сейчас надоело. Западные СМИ нагнетают каждый день. Это что за ошибка такая, объявить, что Россия на нас напала?! Они что, сдурели? Как можно такое писать?! Но народ уже потихоньку учится фильтровать новости. Конечно, есть те, кто поддаются истерике, но в основном никто не верит ни в какое вторжение. Думаю, народ просто пытаются отвлечь от других проблем, - говорит мне таксист Михаил.

В выходные в Харькове выдалась солнечная погода. Фото: Елена МАТВЕЕВА

В выходные в Харькове выдалась солнечная погода. Народ высыпал на улицы. Перед входом в один из магазинов курит продавщица. Разговорились.

- Какая война? У нас тут все тихо, спокойно. Танки по улицам не ездят. Только вон старые - времен Первой мировой и Великой Отечественной - стоят у Исторического музея. Да и с кем нам тут сражаться? У меня половина родственников в России живет, в Белгороде. Нам что, с родственниками воевать?- замечает она.

«Боимся повторить судьбу Донбасса»

- А вы верите в российское вторжение? – спрашиваю я свою знакомую Ирину, уроженку города Изюм Харьковской области.

- Нет, конечно! Скорее Украина сама разыграет это вторжение, чем Россия на нас нападет. Правду мы не узнаем. Но я надеюсь, если что-то случится, то Путин Харьковскую область заберет к себе, мы же совсем рядом, - по-украински заливисто хохочет Ирина. А потом рассказывает, как ее подруга шутит над своим сыном и невесткой.

- Она говорит им: «В случае войны берите загранпаспорта, 500 долларов на первое время и бегите на таможню. Если Россия не будет пускать, сидите в буферной зоне, пока россияне вас не заберут к себе». В каждой шутке есть доля шутки.

В 2014 году через Харьков шли украинские танки на Донбасс. «Было ужасно страшно» - говорят местные. Фото: Елена МАТВЕЕВА

А потом Ирина вдруг мрачнеет и вспоминает 2014 год.

- Тогда через нас шли украинские танки на Донбасс (город Изюм находится поблизости от границы с Донецкой областью, - Ред.). Мы все это видели, было ужасно страшно. Не дай бог, такое опять повторится, - рассказывает Ирина.

Вообще многие из тех, с кем я разговаривала в Харькове, начинают говорить о Донбассе. Проводят аналогии. И боятся.

- У меня подруга из Донецка в Харьков переехала. Там безнадега сейчас. Мы очень боимся, чтобы подобное не случилось с нами. Донбасс же сейчас где-то посередине оказался – и не с Украиной, и не с Россией. Это страшно. Харьков – город красивый, ухоженный. Хотим жить, как живем сейчас. Надеюсь, никакой войны не будет, - делится со мной администратор в гостинице Елена. Она что-то листает в своем телефоне, а потом сообщает мне: «Вы знаете, что сегодня днем националисты шествие устраивают? Во всех пабликах народ созывают. Обещают 5 тысяч человек. Совсем близко от нашей гостиницы. Как бы нас не затронуло! Хотя они говорят, что марш будет мирным, но кто их знает.

Многие в Харькове начинают говорить о Донбассе. Проводят аналогии. И боятся. Фото: Елена МАТВЕЕВА

Узнав о шествии, я тут же отправилась на место сбора участников.

«Мы не против России, мы за Украину»

Горсовет Харькова, как мог препятствовал проведению «Марша Единства». Даже подал иск в суд. Но тот встал на сторону националистов и шествие разрешил.

Сбор назначили на Площади Конституции у памятника независимости «Летящая Украина». За два часа до начала к площади стали стягиваться отряды полиции и нацгвардии. По периметру стояли десятки автобусов и автозаков. Постепенно стали подходить и участники шествия. Из багажников машин выгружали флаги Украины и черно-красные бандеровские флаги (в России Организация украинских националистов признана экстремистской). На одной из огромных растяжек по-украински написано «Харьков – это Украина».

В Харькове надеются, что никакой войны не будет. Фото: Елена МАТВЕЕВА

- А кто-то с этим спорит? – поинтересовалась я у двух стоящих рядом молодых людей.

- Мы хотим показать, что Украина едина, что Харьков - украинский город. Хотим, чтобы Россия испугалась, чтоб Путин знал: Харьков он не возьмет, - пояснил мне один из них.

А второй признался: «Я в Донецке и Луганске воевал. Сейчас наши ребята сюда подтянутся, некоторые из Киева специально едут».

И действительно, на площадь стали приходить мужчины в военной форме и с нашивками АТО («антитеррористическая операция» - так украинские власти называют противостояние на Донбассе).

Участники марша обещали, что он будет мирным. Фото: Елена МАТВЕЕВА

Подхожу к стоящей поодаль паре. Обоим лет за 60. В руках никаких флагов.

- Вы, - спрашиваю, - тут тоже случайно оказались?

- С чего вы взяли?! Мы вышли против «русской весны»! А вы не кацапка случайно (презрительное название русских, - Ред)? Что-то говор такой подозрительный... А ну, пошла отсюда! – вдруг набросился на меня мужчина. Пришлось уносить ноги, пока он не привлек ко мне внимание других участников шествия.

- Мы не против России, мы за Украину. Война идет, но надеемся, сюда не дойдет. В России увидят, что мы не хотим, и воевать не станут, - объяснила мне еще одна из участниц митинга.

Тем временем толпа начала движение. Впереди ехал автомобиль организаторов шествия. Один из них то и дело выкрикивал в микрофон «Слава Украине!» и «Одна едина, свободна Украина!».

Прохожие с удивлением снимали шествие. Фото: REUTERS

Россиян называли нечистью и орали «смерть врагам». У одной из женщин я заметила в руках плакат «В Харькове вас встретят пулями, а не цветами». Полицейские жались по обеим сторонам улицы, прохожие с удивлением снимали шествие, посетители кофеен и ресторанов прильнули к стеклам с мобильниками. Националистические шествия страшны в любой стране. Здесь же, в городе-герое Харькове, лично у меня это зрелище вызвало ужас.

После завершения шествия я зашла отогреться в кафе. За соседним столиком сидел мужчина, наблюдавший за маршем из окна.

- Как вам? - осторожно спросила я.

- Нацики, от них лучше держаться подальше, - заметил мужчина. - Зачем России на нас нападать? Лет 10 подождать, и с нашими политиками Украина сама развалится. Будем бегать и просить, чтобы хоть кто-то нас к себе присоединил. Наши власти ведь все только рушат и ничего не создают. Заводы не строят, сельское хозяйство не поддерживают. Коммуналка, продукты, газ, бензин – все подорожало. Народ обнищал, многие считают копейки. Вот тебе и независимое государство – Украина!

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