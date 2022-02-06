Макрон заявил о невозможности нормализации международной ситуации без диалога с Россией

Президент Франции Макрон заявил о необходимости диалога с Россией. Фото: REUTERS

Эммануэль Макрон высказался за необходимость диалога с Россией для нормализации международной ситуации. Такое мнение Макрон высказал в интервью газете Le Journal du Dimanche, которое он дал накануне своего визита в Москву.

«Недавний период подтвердил, что, если мы отказываемся от диалога, а таким был выбор европейцев, когда мы вместе с канцлером Меркель предлагали провести саммит ЕС - Россия, то невозможно урегулировать ни один конфликт», - цитирует французского президента издание.

Макрон подчеркнул, что, позволяя другим говорить от своего имени, европейские страны отказываются от возможности эффективно содействовать коллективной безопасности.

«Мы позволяем другим говорить от нашего имени и не можем больше содействовать нашей коллективной безопасности», - сказал Макрон.

Французский президент также высказался за снижение напряженности вокруг Украины путем диалога.

Ранее сообщалось, что лидер германской партии ХДС Мерц попросил США не вмешиваться в ситуацию с «Северным потоком-2». Подробности здесь на kp.ru.