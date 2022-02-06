Лидер германской партии ХДС попросил США не вмешиваться в ситуацию с «Северным потоком-2»

Лидер немецкой партии ХДС попросил США не вмешиваться в ситуацию с "Северным потоком-2". Фото: REUTERS

В Германии прозвучало мнение, что США не должны вмешиваться в ситуацию с запуском «Северного потока-2». Об этом заявил председатель немецкого Христианско-демократического союза Фридрих Мерц.

Мерц отметил, что США являются главным союзником Германии, но в то же время не должны вмешиваться в чисто европейские вопросы.

«США были и останутся нашими самыми главными союзниками, но мы также рассчитываем, что они не будут вмешиваться в такой чисто европейский вопрос, как строительство "Северного потока-2», — сказал лидер ХДС в интервью газете Bild.

Мерц добавил, что среди европейских стран нет единства по вопросу строительства и запуска «Северного потока-2» и не исключил, что ответственность за это лежит на «предшественнике канцлера Олафа Шольца».

Ранее сообщалось, что альтернативные пути поставок газа в Европу станут одной из тем переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца в понедельник 7 февраля.

В то же время НАТО рассматривает возможность строительства газопровода между испанским регионом Каталония и Францией. Речь идет заблокированном несколько лет назад проекте Midcat.