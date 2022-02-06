Президент Чехии Земан заявил об отсутствии доказательств причастности агентов РФ к взрывам на складах во Врбетице

Президент Чехии заявил, что контрразведка не нашла доказательств причастности российских спецслужб к взрывам военных складов в Врбетице. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Чехии Милош Земан заявил, что контрразведка (Служба безопасности и информации) этой страны не нашла доказательств причастности агентов спецслужб России к взрывам на территории военных складов во Врбетице в 2014 году. Об этом Земан заявил в интервью телеканалу CNN Prima NEWS.

«Служба безопасности и информации не имеет доказательств и свидетелей, что российские агенты были на территории складов во Врбетице», - сказал Милош Земан в воскресенье 6 февраля. Кроме того, Земан заявил, что «никогда бы не назначил» на должность главы контрразведки Михале Коуделке, который сейчас исполняет обязанности руководителя этого ведомства.

Ранее сообщалось, что администрация президента Чехии Милоша Земана по ошибке уничтожила секретный отчет о взрывах на военных складах в деревне Врбетица, которые произошли в 2014 году и в организации которых чешские власти подозревали российские спецслужбы.

Земан также заявлял, что произошедшие взрывы в 2014 году на военных складах в деревне Врбетице на востоке Чехии могли устроить, чтобы скрыть недостачу хранившихся там боеприпасов.