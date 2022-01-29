Администрация президента Чехии по ошибке уничтожила секретный документ о взрывах во Врбетице Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Администрация президента Чехии Милоша Земана по ошибке уничтожила секретный отчет о взрывах на военных складах в деревне Врбетица, которые произошли в 2014 году и в организации которых чешские власти подозревают российские спецслужбы.

Как передает Чешское радио, об уничтожении документов стало известно после того, как неделю назад правоохранители запросили у администрации главы государства предоставить для проверки секретный документ, поступивший туда 7 апреля прошлого года.

Специалисты собирались исследовать документ на предмет наличия на страницах отпечатков пальцев и ДНК лиц, которым было отказано в доступе к секретной информации. Правоохранителям ответили, что отчет по ошибке уничтожили вместе с документами, которые подлежали ликвидации из-за истечения срока хранения.

В свою очередь представители Пражского града сообщили, что лица, не имеющие допуска к работе с секретной документацией, не могли ознакомиться с отчетом о взрывах. Как отмечается, уничтожение произошло в конце прошлого года. За процессом ликвидации свыше 500 документов, срок хранения которых истек, наблюдала специальная комиссия.

Как сообщает радио, теперь правоохранительные органы проверят, не нарушила ли администрация президента чешские законы.

Напомним, в середине апреля прошлого года Прага объявила о высылке из страны 18 российских дипломатов, обвинив российских разведчиков в причастности к взрывам на оружейных складах во Врбетице. В ответ Москва выслала 20 сотрудников чешского посольства. Позже Чехия потребовала от России компенсации ущерба от взрывов, оценив его примерно в 25,5 млн евро. В МИД РФ такие претензии назвали «неприемлемыми».