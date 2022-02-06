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Политика6 февраля 2022 19:17

Лукашенко рассказал об обещании Путина сделать его полковником

Президент Белоруссии Лукашенко заяви, что ждет, когда президент России присвоит ему звание полковника
Мария ПАВЛОВА
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Лукашенко заявил, что ждет от Путина звание полковника.

Лукашенко заявил, что ждет от Путина звание полковника.

Фото: REUTERS

Александр Лукашенко заявил, что ожидает, когда президент России Владимир Путин присвоит ему звание полковника. Об этом он сказал в интервью Владимиру Соловьеву для для YouTube-канала «Соловьев Live». В воскресенье 6 февраля кадры из интервью белорусского президента показал телеканал «Россия 1».

Президент Белоруссии уточнил, что речь идет о звании полковника не российской, а советской армии и рассказал, что в шутку попросил Путина присвоить ему это воинское звание. Лукашенко уточнил, что имеет звание подполковника и не может сам повысить себя в звании.

«Я подполковник по званию, я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую. Путин полковник, обещал мне полковника присвоить – до сих пор не присвоил», - сказал Лукашенко.

Также Александр Лукашенко заявил, что через 15 лет Украина может войти в единое пространство экономики и безопасности с Россией и Беларусью. Подробности читайте здесь на kp.ru.