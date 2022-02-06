Лукашенко: Украина может стать частью единого оборонного пространства с РФ и Белоруссией через 15 лет

Лукашенко заявил, что через 15 лет Украина может войти в Союзное государство. Фото: REUTERS

Александр Лукашенко заявил, что через 15 лет Украина может войти в единое пространство экономики и безопасности с Россией и Беларусью. Об этом он сказал в интервью Владимиру Соловьеву для для YouTube-канала «Соловьев Live». В воскресенье 6 февраля кадры из интервью белорусского президента показал телеканал «Россия 1».

На вопрос Соловьева о том, какая из стран могла бы войти в единое оборонное и экономическое пространство с РФ и Белоруссией через 10-15 лет, Лукашенко назвал Украину.

«Если вы говорите, срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок», - сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко отметил, что ситуация с январскими беспорядками в Казахстане доказала важность общего оборонного пространства.

«И Казахстан и ОДКБ это доказали», - сказал белорусский президент.

Напомним, в январе 2022 во время вспыхнувших в Казахстане массовых беспорядков в страну были введены миротворческие силы ОДКБ. Миротворцев начали перебрасывать в Казахстан 6 января, а уже 11 января президент Токаев объявил о завершении миротворческой миссии.

Также Александр Лукашенко заявил, что Украину подталкивают к войне Соединенные Штаты Америки.