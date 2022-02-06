Боррель заявил, что цены на газ в ЕС за год выросли в 6-10 раз

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что за год цены на газ в разных странах ЕС выросли в 6-10 раз, из-за чего начали расти цены и на электричество.

«Цены на газ в ЕС сегодня в 6-10 раз выше, чем были год назад, что оказывает большое давление на цены на электричество», - написал он в своем блоге.

При этом глава европейской дипломатии отметил, что «в последние годы Россия повысила свою устойчивость перед лицом экономических санкций, нарастив золотовалютные резервы», констатировав, что «она сделала больше, чем сделали мы для того, чтобы справиться с потенциальными перебоями с поставками газа». По мнению Борреля, Брюсселю нужно «срочно продумать возможность создания стратегических запасов газа в ЕС и совместных закупок газа странами ЕС, как рекомендует Еврокомиссия».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 7 февраля пройдут переговоры президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца. Ранее сообщалось, что одной из главных тем этой встречи станет вопрос альтернативных поставок газа в Европу.

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