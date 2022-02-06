Байден и Шольц в понедельник 7 февраля обсудят альтернативные пути поставка газа в Европу

Президент США Джо Байден рассмотрит на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем вопрос альтернативных поставок газа в Европу. Фото: REUTERS

Альтернативные пути поставок газа в Европу станут одной из тем переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом сообщил помощник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Переговоры пройдут в Вашингтоне в понедельник 7 февраля.

Салливан подчеркнул, что в случае предполагаемого «вторжения» России на Украину газопровод «Северный поток-2» будет тем или иным способом остановлен. Об этом Джейк Салливан заявил в воскресенье 6 февраля в интервью телеканалу NBC.

Ранее сообщалось, что НАТО рассматривает возможность строительства газопровода между испанским регионом Каталония и Францией. Речь идет о проекте Midcat. Несколько лет назад такой проект рассматривался, но был заблокирован регулирующими органами Испании и Франции. Теперь страны альянса предполагают вернуться к нему, чтобы снизить зависимость Центральной Европы от российского газа. Подробности здесь.

В то же время президент Боливии заявил, что в стране обнаружено новое крупное месторождение природного газа.