Бывший американский разведчик предсказал поражение США в случае «войны с Россией»

Бывший американский разведчик предупредил: участие в войне против России станет для армии США самоубийством Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер уверен, что если Соединенные Штаты примут участие в гипотетической «войне» против России из-за ситуации вокруг Украины, это закончится поражением американской армии.

Как отметил бывший американский разведчик в своей статье для RT, когда-то он «учился воевать с Советской Армией» и поэтому «может засвидетельствовать, что война с Россией будет не похожа ни на что, с чем когда-либо сталкивались американские вооруженные силы». По его словам, если Украину примут в НАТО, то альянс, согласно пятой статье своего устава, в случае в крупномасштабного вооруженного конфликта будет обязан выступить на стороне Киева: развернуть на украинской территории силы ПВО, боевые группы, авиацию, после чего «Украина почувствует в себе смелость начать гибридный конфликт против того, что она называет российской оккупацией Крыма».

И тогда, продолжил Скотт Риттер, Россия будет вынуждена ответить. А вооруженные силы США, по его мнению, слабо организованы и плохо обучены, американская армия совершенно не готова к «войне с Россией», и если она ввяжется в такой конфликт, ее ожидает «беспрецедентное поражение.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале февраля президент США Джо Байден направил в Европу дополнительные американские войска. В Пентагоне уточнили, что они будут дислоцированы в Румынии, Польше и Германии.

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