Война нервов! Как Запад повышает ставки на Украине

Украина рвётся в бой Фото: REUTERS

Дипломаты едут домой

Госдепартамент США издал распоряжение: сотрудники посольства в Киеве должны отправить семьи на родину. То же самое разрешили сделать и персоналу, который не занимается оперативной работой. Гражданским тоже посоветовали не задерживаться. Правда, последним предлагают эвакуироваться с Украины своими силами.

Причина такого решения - «растущая угроза» со стороны России.

Примеру «старших коллег» последовала и Великобритания. Сначала Би-би-си, а затем и Sky News со ссылкой на свои источники в дипмиссии заявили, что как минимум половина сотрудников посольства пакуют чемоданы. В то же время, в твиттере британский МИД пишет, что их посольство в Киеве «остается открытым и продолжит выполнять важную работу».

На прошлой неделе прошел слух, что канадцы тоже собираются эвакуировать посольство и даже отправили в Киев спецназ. Чуть позже вышло заявление властей, которые порекомендовали свои гражданам не ездить на Украину без особой необходимости.

Решением американцев и британцев эвакуировать свои посольства оказались удивлены даже на Украине. В МИДе страны даже заявили, что это «преждевременная» мера и угрозы для дипломатов не видят. По их мнению, ничего, что могло бы стать поводом для таких радикальных мер не произошло.

Госдепартамент США издал распоряжение: сотрудники посольства в Киеве должны отправить семьи на родину Фото: REUTERS

ОТВЕТ МОСКВЫ

Был вброс и про российское посольство. Якобы его сотрудники спешно покидают Украину и это говорит о скором вторжении. Но официальный представитель МИДа Мария Захарова опровергла эти фейки:

- Посольство работает в штатном режиме. Да, действительно, перед Новым годом уехали родственники дипломатов, семьи, некоторые остались, некоторые уехали, — заявила она.

Рекомендации не посещать Россию

Госдеп пошел еще дальше: он решил возвести демонизацию России в абсолютную степень. Ведомство обновило рекомендации для граждан по зарубежным поездкам. Там советуют вообще не посещать Россию. И здесь уже не только потому что «сохраняется напряженность на границе с Украиной» (хотя, по их мнению, это причина №1). По их мнению, в России якобы возможны преследования американских граждан, велика угроза терроризма, преследования со стороны силовиков и «произвольного применения местного законодательства». А на всё это накладываются еще и ограниченные возможности посольства по оказанию помощи.

Наращивание группировки в Восточной Европе

Пентагон готов перебросить войска поближе к Российским границам: в Прибалтику и Восточную Европу. И с этим они уже обратились к президенту Байдену. Тот пока думает.

Вариантов операции предлагают сразу несколько. Каждый из них — не просто инструкторы или советники, а регулярные части (сухопутные войска, авиация и флот). Самый миролюбивый проект предполагает от тысячи до 5 тысяч контингента у российских границ с «возможностью увеличения в случае эскалации».

НАТО тоже не осталось в стороне — им разрешение Байдена не нужно. Альянс уже выпустил заявление, что "союзники приводят силы в готовность и направляют дополнительные корабли и истребители для развертывания в Восточной Европе … поскольку Россия продолжает наращивать свою военную мощь на Украине и вокруг нее".

О чем речь?

- Дания направляет фрегат в Балтийское море + четыре истребителя F-16 в Литву.

- Испания направляет корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО + рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

- Франция готова направить войска в Румынию под командованием НАТО.

- Нидерланды направляют два истребителя F-35 в Болгарию + приводят в готовность корабельные и наземные подразделения Сил реагирования НАТО.

ОТВЕТ МОСКВЫ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Киев концентрирует огромное количество сил и средств на линии соприкосновения, это говорит о подготовке к наступательным действиям».

«Си умоляет Путина подождать»

Американский Блумберг, выдал "сенсацию": председатель КНР Си Цзиньпин попросил Владимира Путина не нападать на Украину, пока не закончится Олимпиада с Пекине. По логике издания Си хочет укрепить свой авторитет перед очередным сроком и ему не нужно, чтобы Путин «затмил» это эпохальное событие.

Просьба якобы была озвучена в одном из недавних телефонных разговоров Российского и Китайского лидеров. И хотя, по официальным данным Кремля в новом году они еще не беседовали, источнику Блумберга — анонимному дипломату в Пекине — виднее.

ОТВЕТ МОСКВЫ

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала заявление «информационной спецоперацией соответствующих американских служб».

«А теперь правда:

1. Ни российских, ни китайских (пусть даже анонимных) источников эта информационная помойка не приводит.

2. «Дипломатом в Китае» являются американцы.

3. Ни к кому из тех, кто обязан или хотя бы мог обладать этой информацией, за подтверждением «журналисты под прикрытием Bloomberg» не обращались», - написала Захарова в своем телеграм-канале.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

МИД КНР тоже отреагировал на сообщения. Чжао Лицзянь, официальный представитель ведомства в беседе с журналистами завил: «Эта во всех отношениях лживая статья является не только клеветой и провокацией, направленными на подрыв китайско-российских отношений, но и вмешательством, саботажем Олимпийских игр в Пекине. Но столь отвратительные спекуляции не могут обмануть мировое сообщество».

Вброс про подготовку «марионеточного правительства»

Еще один фейк. На этот раз не от какого-то карманного издания, а самой что ни на есть официальной структуры: британский Форин Офис (МИД) заявил, что Россия якобы готовит «оккупационное правительство» для Украины. Возглавлять «кабинет» якобы будет лидер партии "Наши" и владелец телеканала «Наш» Евгений Мураев.

Никаких доказательств своих слов Лондон не представляет. Мураев от такой «славы» открещивается: «Я с 2018 года под санкциями России из-за конфликта с Медведчуком. У моей семьи там арестованы активы. Как у британских спецслужб и Форин Офиса это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой "оккупационного правительства" - это вопрос к мистеру Бину", - заявил он в интервью изданию "Страна".

Более того, господин Мураев уже заявил, что опасается и за свою жизнь:

«В отношении меня эти обвинения привели к сотням угроз моей жизни и членов моей семьи», — сообщил Мураев.

ОТВЕТ МОСКВЫ

МИД России также опроверг «сенсацию» британских коллег:

- Распространенная дезинформация - еще одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряжённости вокруг Украины. Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига, - говорится в сообщении.

Поставки оружия на Украину

Американцы уже не стесняются. Они просто присылают самолеты с оружием на Украину и кричат об этом из всех утюгов. Даже посольство в Киеве в своем твиттере выкладывает фотографии с прибытия первого борта: «Первая из нескольких партий пакета помощи безопасности, недавно принятой президентом Байденом для Украины, сегодня ночью прибыла в Киев. Этот груз включает около 200 тыс. фунтов летального оружия, в частности боеприпасов для защитников Украины на линии фронта», - говорится в сообщении.

Американцы уже не стесняются. Они просто присылают самолеты с оружием на Украину и кричат об этом из всех утюгов Фото: REUTERS

Второй самолет с партией груза фотографирует министр обороны Украины Алексей Резников: "Вторая птица - в Киеве! Больше 80 тонн вооружений от наших американских друзей на укрепление обороноспособности Украины. И это еще не всё", - написал чиновник в "Твиттере" и приложил фото грузового "Боинга-747".

Оружие присылают и станы Прибалтики. Первую партию разгружали на Украине уже через несколько часов после встречи в Женеве Энтони Блинкена и Сергея Лаврова. Госсекретарь США поддержал такое рвение Эстонии, Латвии и Литвы. Он сказал, что это необходимое условие, чтобы Украина могла "защитить себя от неспровоцированной и безответственной агрессии России".

Второй самолет с партией груза фотографирует министр обороны Украины Алексей Резников

А нам всё грозят санкциями

И, пожалуй, самая яркая иллюстрация: Джо Байден на пресс-конференции пообещал «катастрофические последствия» для России, если мы проявим агрессию по отношению к Украине. По его словам, «Путин никогда не видел санкций», как те, что придумали в Вашингтоне. В частности, российские банки не смогут проводить операции с долларами

ГОЛОС РАЗУМА

А есть ли на западе те, кто готов задуматься хоть на минуту, что дальше нагнетать уже некуда? Оказывается есть.

Британия

Как бы странно это ни звучало, но даже премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тут проговорился, что вторжение России на Украину не неизбежно и здравый смысл все еще может возобладать.

Там же, как пишет Times со ссылкой на высокопоставленные источники в кабинете министров, озаботились ценами на газ, если будут введены «катастрофические санкции» против России. По их мнению, Москва может ограничить поставки нефти и газа в ответ на санкции, это приведет к рекордному росту цен.

Германия

Новый канцлер Германии Олаф Шольц отказался поддерживать Украину поставками оружия и присоединяться к военным караванам из США и Прибалтики.

- Если дойдет до военной агрессии, то это будет иметь тяжелые последствия. Какие конкретные меры мы тогда примем, мы будем обсуждать в соответствующее время. У правительства ФРГ четкая позиция по вопросу экспорта оружия. Экспорт летального оружия из Германии в последние годы мы не поддерживали, - заявил глава немецкого правительства.

Стоит отметить, что это уже второй отказ Германии. После первого украинский посол Андрей Мельник, во-первых, вновь потребовал поставить летальное оружие, а во-вторых, угрожал «серьезными последствиями для двусторонних отношений».

Лидер Христианско-социального союза (ХСС), баварский премьер Маркус Зёдер выступил против ужесточения санкций против России и проекта "Северный поток — 2".

- Постоянные новые угрозы и все более жесткие санкции против России не могут быть решением, — заявил Зёдер.

Франция

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур и вовсе призвал к отмене всех санкций против России. Более того, он отметил, что не верит во вмешательство в выборы во Франции со стороны России. "Как я понял, это скорее американцы прослушивали своих союзников, а не русские", - указал политик.

Евросоюз

Да даже «старый друг» России, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что Союз не планирует новых санкций против России.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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