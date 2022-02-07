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Политика6 февраля 2022 23:40

Боррель: Россия укрепила устойчивость к западным санкциям

По словам главы европейской дипломатии, Москва сделала для этого больше, чем Брюссель – для обеспечения энергетической безопасности ЕС
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

Фото: REUTERS

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия укрепила устойчивость к западным санкциям.

«В последние годы Россия повысила свою устойчивость перед лицом экономических санкций, нарастив золотовалютные резервы», - написал глава европейской дипломатии в своем блоге.

При этом Жозеп Боррель отметил, что Москва на фоне постоянно вводимых западными странами новых ограничений сделала для укрепления российской экономики гораздо больше, чем Брюссель – для обеспечения энергетической безопасности Евросоюза. По его мнению, ЕС предпринял недостаточно действий «для того, чтобы справиться с потенциальными перебоями с поставками газа».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия не станет перекрывать газ Европе из-за санкций, которые в случае эскалации ситуации на границе с Украиной грозились ввести Соединенные Штаты и Евросоюз.