В России предложили разрешить любую самооборону для защиты жилища

Депутаты Госдумы направили на отзыв в кабмин законопроект, предлагающий разрешить любую самооборону, если в дом проник преступник Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Депутаты Госдумы подготовили и направили на отзыв в правительство законопроект, который предполагает право россиян на превышение допустимой самообороны при защите своей жизни, родных и близких, если в их жилище незаконно кто-то проник.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к проекту закона. Авторы документа отмечают, что «право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека». В пояснительной записке также говорится, что никто не имеет права проникать в чужой дом или квартиру против воли тех, кто там живет, кроме случаев, «установленных федеральным законом или на основании судебного решения».

Посторонние люди в доме могут появиться не только с целью завладеть чужим имуществом, у злоумышленников могут быть и другие намерения: например, убить хозяев, избить, изнасиловать или похитить человека. Однако, как подчеркивают авторы этой инициативы, законопослушный гражданин, защищая себя и свою семью, в отличие от преступников, ограничен пределами необходимой обороны, и рискует попасть на скамью подсудимых.

По мнению заместителя председателя партии ЛДПР Ярослава Нилова, «формула «мой дом — моя крепость» должна быть закреплена в уголовном праве».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин поручил Верховному Суду проанализировать практику по делам о превышении необходимой самообороны и представить предложения по совершенствованию действующих норм.