Турецкий политик считает, что расширение НАТО на восток приведет к «смерти» альянса

По словам турецкого политика, расширение НАТО на восток представляет угрозу не только для России, но и для Турции Фото: Shutterstock

Расширение НАТО на восток представляет угрозу не только для России, но и для Турции, Ирана и Китая, а также для самого Североатлантического альянса, считает лидер турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек.

«На самом деле расширение альянса является угрозой для самой НАТО, приведет к ее «смерти». Там яма, пропасть для НАТО», - заявил он в беседе с РИА Новости.

По словам Догу Перинчека, визит президента России Владимира Путина в Пекин, а потом в Анкару «символизирует дорожную карту не только региона, но и мира, направленную на мир и взаимопонимание».

«Это некий месседж того, что Россия, Турция, Китай и Иран действуют вместе. Только эти четыре страны способны предотвратить расширение НАТО на восток», - подчеркнул турецкий политик.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 4 февраля, в день открытия зимней Олимпиады 2022 года в Пекине, президент России Владимир Путин посетил китайскую столицу, в пятницу вечером состоялась его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам переговоров главы двух стран подписали совместное заявление, которое продемонстрировало небывалое сближение позиций Москвы и Пекина по большинству международных вопросов, в том числе и по поводу дальнейшего расширения НАТО.

Комментируя их позицию, генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что расширение западного блока на восток было «историей большого успеха». По его мнению, присоединение стран Центральной и Восточной Европы к НАТО позволило распространить в Европе демократические ценности.