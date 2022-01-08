Посол России в США: Расширение НАТО на восток противоречит принципу безопасности в Европе

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналу Newsweek сказал, что расширение Североатлантического альянса на восток противоречит коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе.

«Расширение НАТО на восток противоречит общему и коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе. Сам трансатлантический блок – это рудимент холодной войны», - приводит слова Анатолия Антонова на своей странице в Facebook российское диппредставительство в США.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в начале декабря прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что Москва и партнеры нашей страны будут настаивать на недопустимости расширения НАТО на восток. Глава государства также напомнил свои слова о том, что Россия будет добиваться гарантий безопасности со стороны западных стран. Кроме того, он отметил, в этот раз потребуются правовые и юридические гарантии, поскольку устные обязательства Запада не были соблюдены.