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Политика8 января 2022 0:36

Посол России в США: Расширение НАТО на восток противоречит принципу безопасности в Европе

По словам Анатолия Антонова, «сам трансатлантический блок – это рудимент холодной войны»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналу Newsweek сказал, что расширение Североатлантического альянса на восток противоречит коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе.

«Расширение НАТО на восток противоречит общему и коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе. Сам трансатлантический блок – это рудимент холодной войны», - приводит слова Анатолия Антонова на своей странице в Facebook российское диппредставительство в США.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в начале декабря прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что Москва и партнеры нашей страны будут настаивать на недопустимости расширения НАТО на восток. Глава государства также напомнил свои слова о том, что Россия будет добиваться гарантий безопасности со стороны западных стран. Кроме того, он отметил, в этот раз потребуются правовые и юридические гарантии, поскольку устные обязательства Запада не были соблюдены.