Актер Алек Болдуин шокировал признанием в любви к российским фигуристам и Этери Тутберидзе

Алек Болдуин Фото: REUTERS

Голливудский актер Алек Болдуин похвалил выступление российской спортсменки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщил «КП-Спорт».

- Я люблю Олимпийские игры, потому что пока мир стоит на месте, даже в эти сокрушительно унылые времена с трепетом наблюдаешь, как спортсмены (и артисты!), такие как Камила Валиева, показывают нам красоту этого мира, созданную одним человеком, — написал актер в социальной сети Instagram и поблагодарил спортсменку за выступление.

Ранее российские спортсмены одержали победу в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Олимпийское чемпионство завоевали Марк Кондратюк (мужское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду), Камила Валиева (женское одиночное катание). По итогам турнира российская команда набрала 74 балла. Второе место заняла сборная Соединенных Штатов Америки — 65 очков. Тройку лидеров замкнули японцы — 63 балла.