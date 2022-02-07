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Экономика7 февраля 2022 7:50

Крупные производители смартфонов потеряют $10 млрд за год в случае санкций против РФ

«Ъ»: крупные производители смартфонов потеряют $10 млрд за год в случае санкций против РФ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Из-за санкций против РФ производители смартфонов потеряют 10 млрд долларов за год

Из-за санкций против РФ производители смартфонов потеряют 10 млрд долларов за год

Фото: Иван МАКЕЕВ

Аналитики GS Group полагают, что крупные производители смартфонов, куда входят Apple, Samsung, Xiaomi и Realme, могут потерять примерно 760 миллиардов рублей в случае антироссийских санкций.

Как пишет газета «Коммерсант», по версии экспертов, больше всего пострадает Apple. Однако ритейлеры допускают, что вырастет доля серых поставок и сегмент подержанной техники, поэтому версия полного исчезновения бренда с российского рынка крайне низка.

Согласно прогнозу GS Group, импорт смартфонов может снизиться и без санкций против России. Это связано с падением покупательной способности населения.

Ранее Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия укрепила устойчивость к западным санкциям. При этом Жозеп Боррель отметил, что Москва на фоне постоянно вводимых западными странами новых ограничений сделала для укрепления российской экономики гораздо больше, чем Брюссель – для обеспечения энергетической безопасности Евросоюза. По его мнению, ЕС предпринял недостаточно действий «для того, чтобы справиться с потенциальными перебоями с поставками газа».