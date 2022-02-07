В ДНР заявили о прибытии в Донбасс наемников из Польши Фото: штаб Операции объединенных сил

В Донбасс на линию соприкосновения прибыли наемные солдаты из Польши, заявил официальный представитель Управления Народной милиции (УНМ) ДНР полковник Эдуард Басурин.

«В районе Попасной отмечено присутствие двух вооруженных групп в количестве до двадцати человек в смешанной форме одежды тактического типа. В ходе доразведки установлено, что указанные лица говорят на польском языке и прибыли для выполнения задач в зоне ответственности 24-й механизированной бригады. Их задача – проведение совместно с подразделениями украинских сил специальных операций точечных диверсионно-террористических актов, направленных на выведение из строя объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и запугивание местного населения», – приводятся слова полковника на сайте УНМ.

По мнению Басурина, наемники перед началом военной операции Киева попытаются ударить по объектам гражданской инфраструктуры, спровоцировав тем самым ДНР на ответные действия, чтобы использовать их как предлог для начала наступления. Также полковник сообщил, что на Донецком направлении наблюдается прибытие украинских националистов из «Правого сектора»*. Как отметил представитель УНМ ДНР, они прибыли в составе двух бригад по 70-80 человек в каждой.

Как писал сайт kp.ru, накануне Вооруженные силы Украины направили в зону конфликта в Донбассе призывников срочной службы.

Ранее в ДНР сообщали о стягивании Киевом к Донбассу 120-тысячной армии и тяжелого вооружения.

*Экстремистская организация, запрещенная в России