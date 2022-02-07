Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире7 февраля 2022 8:29

Глава МИД Великобритании прибудет в Москву 10 февраля 2022 года

Times: Глава МИД Великобритании прибудет в Москву 10 февраля 2022 года
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (13)Комментарии (13)(13)
Лиз Трасс

Лиз Трасс

Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прибудет с рабочим визитом в Москву в четверг, 10 февраля 2022 года. Об этом сообщила британская газета Times.

- Лиз Трасс отправится в РФ в четверг, чтобы попытаться разрядить напряженность вокруг Украины, — говорится в сообщении издания.

Визит Трасс в столицу России прорабатывается, уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс подтвердила, что Лондон собирается объявить в отношении России новые санкции. Трасс уточнила, что санкции коснутся определенных лиц и компаний, не только «напрямую причастных к деятельности по дестабилизации Украины», но и «представляющих интерес для Кремля». О новых санкциях будет объявлено на следующей неделе, сказала Лиз Трасс. Она добавила, что санкций не смогут избежать олигархи, приближенные к президенту РФ Владимиру Путину и российские компании, представляющие опору для государства.