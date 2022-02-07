Подростки от 14 лет смогут самостоятельно зарегистрироваться на портале «Госуслуги»

Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российские подростки от 14 лет смогут самостоятельно зарегистрировать на портале «Госуслуги».

- Подготовлено постановление правительства, которое позволит подросткам от 14 лет самостоятельно регистрироваться в системе, а за тех, кто младше, это сделают их мамы и папы, — рассказал политик на заседании со своими заместителями в понедельник, 7 февраля.

В конце декабря 2021 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщило о запуске сервиса по оформлению выплат по уходу за нетрудоспособным на Госуслугах. Для оформления выплаты необходимо проживать на территории России и иметь аккаунт на Госуслугах. При этом необязательно быть родственником нетрудоспособного, необходимо только согласие человека, за которым осуществляется уход. По оценке Минцифры, ежегодно новым сервисом будут пользоваться более 1,5 млн граждан нашей страны.