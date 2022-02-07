Кремль не ждет разрядки обстановки в Европе после встречи Путина и Макрона Фото: REUTERS

Ситуация в Европе после одной встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона ожидать не следует, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Ситуация слишком сложна, чтобы ожидать решительных переломов в ходе одной встречи. Мы знаем, и сам Макрон говорил об этом Путину, что он едет с определенными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряженности в Европе, и он имеет в виду этими идеями поделиться с Путиным», – сказал пресс-секретарь главы государства журналистам.

На переговорах двух лидеров будут обсуждаться главным образом напряженность в Европе из-за ситуации вокруг Украины и гарантии безопасности, сообщил Песков. Беседа политиков ожидается «весьма субстантивная и продолжительная, объемная по времени и по контенту обсуждения», отметил он.

Как писал сайт kp.ru, президент России проведет встречу с французским коллегой в понедельник, 7 февраля. Главы государств обсудят ситуацию вокруг Украины.