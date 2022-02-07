Путин и Макрон обсудят ситуацию вокруг Украины 7 февраля 2022 года

Владимир Путин и Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном 7 февраля 2022 года. Главы государств обсудят ситуацию вокруг Украины. Об этом говорится в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Как уточняло французское издание Journal du dimanche, переговоры назначены на вторую половину дня, при этом ограничений по времени никаких нет. Президенты побеседуют тет-а-тет, на переговорах будут присутствовать только переводчики и те, кто ведет протокол встречи.

Ранее Эммануэль Макрон высказался за необходимость диалога с Россией для нормализации международной ситуации. Он подчеркнул, что, позволяя другим говорить от своего имени, европейские страны отказываются от возможности эффективно содействовать коллективной безопасности. Французский президент также высказался за снижение напряженности вокруг Украины путем диалога.

До этого читатели французской газеты Le Figaro оставили множество комментариев под сообщением о предстоящих переговорах Путина и Макрона. В частности, они усомнились, что главе французского государства удастся наладить отношения с Россией. В качестве еще одного аргумента в пользу такой версии французы привели тот факт, что «перед переговорами с Путиным Макрон отправился получать указания от НАТО». Часть комментаторов также и вовсе выразила мнение, что Франция как член Североатлантического альянса не должна вмешиваться в переговоры России и НАТО.