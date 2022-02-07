В Госдуме предложили сделать похороны в России госуслугой

Депутаты Госдумы предложили сделать похороны в России госуслугой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты Государственной думы планируют рассмотреть проект закона, который делает похороны в России госуслугой.

Как сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники в Кремле и Госдуме, законопроект предлагает отменить закон «О погребении и похоронном деле», согласно которому ритуальные услуги могут оказываться только специальными службами, созданными органами местного самоуправления.

Парламентарии указали на то, что ритуальные услуги давно превратились в бизнес с завышенными ценами и большим количеством недобропорядочных организаций.

Проект закона предлагает обязать компании, занимающиеся ритуальными услугами, получать специальное разрешение на осуществление деятельности от профильного ведомства. Компании, получившие разрешения, предложено включат в специальный реестр, где будет храниться об оказываемых услугами и их стоимости.

В конце декабря 2021 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщило о запуске сервиса по оформлению выплат по уходу за нетрудоспособным на Госуслугах. Для оформления выплаты необходимо проживать на территории России и иметь аккаунт на Госуслугах. При этом необязательно быть родственником нетрудоспособного, необходимо только согласие человека, за которым осуществляется уход. По оценке Минцифры, ежегодно новым сервисом будут пользоваться более 1,5 млн граждан нашей страны.