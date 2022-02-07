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Политика7 февраля 2022 10:55

США поддержали претензии Японии на Южные Курилы

Посол США в Японии заявил, что Вашингтон признает суверенитет Токио над Южными Курилами
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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США поддержали претензии Японии на Южные Курилы

США поддержали претензии Японии на Южные Курилы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты поддерживают Японию в вопросе суверенитета над территориями южной части Курильских островов, заявил посол США в Токио Рам Эмануэль.

«Я хочу быть предельно ясен: Соединенные Штаты поддерживают Японию по вопросу северных территорий. И они признают японский суверенитет над четырьмя спорными островами еще с 1950-х годов», – сказал дипломат в видеообращении, опубликованном в Twitter.

Как заявил Эмануэль, «пренебрежение Россией суверенитетом других стран» касается не только Южных Курил, но и Крыма и Восточной Украины. В этой связи он повторил обвинения Запада и Киева в подготовке Москвой вторжения на Украину. Вместе с тем он поддержал попытки России и Японии заключить мирный договор по Курилам.

Напомним, Япония оспаривает территориальную принадлежность четырех островов Курильской гряды (Хабомаи, Кунашир, Итуруп и Шикотан), ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. На сегодняшний день мирного договора между Токио и Москвой не существует, и японская сторона время от времени поднимает вопрос о принадлежности остовов.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 7 февраля, Токио выразил протест из-за ракетных учений РФ в районе Курил.