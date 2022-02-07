Лукашенко заявил, что его пытаются убить

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что неизвестные занимаются подготовкой покушения на него. Об этом он заявил в эфире YouTube-канал «Соловьев Live».

Отвечая на вопрос российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева, глава государства отметил, что его пытаются убить «прямо сейчас».

- Даже ты сейчас сидишь рядом со мной и не знаешь этого, — сказал он журналисту.

Белорусский лидер добавил, что поделится подробностями через месяц. Он отметил, что неизвестные угрожают и его детям, назвав происходящее «запредельным».

В апреле 2021 года Александр Лукашенко рассказал о подготовке покушения на него и его детей. Президент отметил, что его детей и одного и второго планировалось посадить в погреб, который, как указал Лукашенко, подготовили в Гомельской области. Он заявил, что к этому причастны политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович, а также глава оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев, которые ранее прилетели из США. Белорусский лидер отметил, что в задержании принимали участие российские спецслужбы.