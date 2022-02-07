Политолог заявил о "потеплении" в диалоге России и Франции Фото: REUTERS

Политолог, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Чихачев заявил, что в случае победы на президентских выборах Франции Эммануэля Макрона французско-российские отношения может ждать частичное "потепление".

Эксперт отметил, что подобное "потепление" в диалоге Парижа и Москвы уже наблюдалось в 2017 году, когда Макрон избрался на свой первый срок, рассказывает Lenta.ru.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин встретится в Кремле с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает ОТР.

Глава республики заявил, что целью его визита является обсуждение ситуации вокруг Украины. По его словам, он будет добиваться деэскалации.

Как уточняло французское издание Journal du dimanche, переговоры назначены на вторую половину дня, при этом ограничений по времени никаких нет. Президенты побеседуют тет-а-тет, на переговорах будут присутствовать только переводчики и те, кто ведет протокол встречи.