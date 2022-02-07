Reuters: встреча Зеленского с главой МИД Германии не состоится

Анналена Бербок Фото: REUTERS

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в понедельник, 7 февраля, в Киеве не состоится «из-за проблем с графиками».

Как передает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники, в качестве причины, по которой переговоры немецкого министра с украинским лидером не состоятся, были названы «трудности с графиками», однако планируется, что глава Министерства иностранных дел Германии проведет встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

В понедельник, 7 февраля, Бербок прибыла с визитом в Киеве. Предполагалось, что министр проведет переговоры с украинским лидером и главой Министерства иностранных дел Германии Дмитрием Кулебой, а также посетит линию соприкосновения в Донбассе. Тем не менее, расписание было скорректировано.

Напомним, ранее глава МИД ФРГ заявила об обязанности Германии помогать Украине из-за Второй мировой войны, отметив, что Берлин должен сделать все для предотвращения новой военной эскалации.