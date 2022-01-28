Глава МИД ФРГ заявила об обязанности Германии помогать Украине из-за Второй мировой войны Фото: REUTERS

Берлин несет ответственность перед странами бывшего Советского Союза, в частности перед Украиной, за причиненные в ходе Второй мировой войны страдания. Такое заявление сделала министр иностранных Германии Анналена Бербок, отметив, что немецкая сторона обязана сделать все возможное для предотвращения новой военной эскалации.

«Именно поэтому мы также несём историческую ответственность за то, чтобы сделать всё возможное для предотвращения новой военной эскалации», - заявила глава немецкого внешнеполитического ведомства в интервью изданию WAZ.

Бербок, также указала на то, что во время Второй мировой войны пострадала и Россия, однако ответственность Берлина перед Москвой дипломат не прокомментировала.

Напомним, ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник сообщил, что Киев хочет получить от Берлина военные корабли и систем ПВО, отметив, что данный вопрос является одним из главных на повестке дня в переговорах двух стран. Однако в Минобороны ФРГ ответили, что политика по поставкам оружия неизменна, указав на то, что ранее немецкие власти четко говорили, что летальное оружие Украине не поставляется. Однако Германия передаст Украине мобильный госпиталь.