Мишустин поручил МИД и Минобороны подписать с Белоруссией договор о помощи Сирии

Михаил Мишустин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минобороны и Министерству иностранных дел провести переговоры и подписать с Белоруссией соглашение о сотрудничестве в оказании гуманитарной помощи Сирии.

«Одобрить … предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством РФ и правительством Республики Белоруссия о сотрудничестве в области оказания гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике», - говорится в соответствующем документе.

Кроме того, проект соглашения Москвы с Минском об оказании помощи Дамаску предусматривает отправку в Сирию белорусского воинского контингента. «Белорусская сторона направляет свой воинский контингент численностью до 200 человек», - отмечено в документе.

Напомним, в январе военнослужащие России и Сирии провели совместные учения по спасению экипажа самолета. В учениях принимали участие военнослужащие российской группировки войск в Сирии и спецназа сирийской дивизии «Тигры».