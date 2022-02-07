Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика7 февраля 2022 16:02

Мишустин поручил МИД и Минобороны подписать с Белоруссией договор о помощи Сирии

Документ предусматривает отправку в Сирию белорусского воинского контингента
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (11)Комментарии (11)(11)
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минобороны и Министерству иностранных дел провести переговоры и подписать с Белоруссией соглашение о сотрудничестве в оказании гуманитарной помощи Сирии.

«Одобрить … предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством РФ и правительством Республики Белоруссия о сотрудничестве в области оказания гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике», - говорится в соответствующем документе.

Кроме того, проект соглашения Москвы с Минском об оказании помощи Дамаску предусматривает отправку в Сирию белорусского воинского контингента. «Белорусская сторона направляет свой воинский контингент численностью до 200 человек», - отмечено в документе.

Напомним, в январе военнослужащие России и Сирии провели совместные учения по спасению экипажа самолета. В учениях принимали участие военнослужащие российской группировки войск в Сирии и спецназа сирийской дивизии «Тигры».