Блинкен заявил, что Белый дом работает над значительным увеличением помощи Украине

Энтони Блинкен. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белый дом работает с Конгрессом США и союзниками над значительным увеличением помощи Украине для ее самообороны. Такое заявление в понедельник, 7 февраля, сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы продолжаем тесно работать с Конгрессом, а также союзниками и партнерами, чтобы существенно увеличить объемы помощи Украине и помочь ей подготовиться защищать себя», - заявил глава американской дипломатии, отметив, что Вашингтон в 2021 году предоставил Киеву 650 млн долларов в качестве военной помощи.

Блинкен также сообщил, что США дали союзникам разрешение поставлять Украине военную технику американского производства, добавив, что Вашингтон развернул в Европе дополнительные силы, а также привел другие подразделения в состояние повышенной готовности для укрепления восточного фланга НАТО.

Напомним, накануне появилось сообщение о том, что украинские власти обратились к Вашингтону с просьбой о размещении под Харьковом нескольких дивизионов противоракетных комплексов THAAD, предназначенных для перехвата баллистических ракет средней и большой дальности, в том числе в верхних слоях атмосферы.