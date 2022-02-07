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Политика7 февраля 2022 17:24

Блинкен заявил, что Белый дом работает над значительным увеличением помощи Украине

В 2021 году Вашингтон предоставил Киеву 650 млн долларов в качестве военной помощи
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белый дом работает с Конгрессом США и союзниками над значительным увеличением помощи Украине для ее самообороны. Такое заявление в понедельник, 7 февраля, сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы продолжаем тесно работать с Конгрессом, а также союзниками и партнерами, чтобы существенно увеличить объемы помощи Украине и помочь ей подготовиться защищать себя», - заявил глава американской дипломатии, отметив, что Вашингтон в 2021 году предоставил Киеву 650 млн долларов в качестве военной помощи.

Блинкен также сообщил, что США дали союзникам разрешение поставлять Украине военную технику американского производства, добавив, что Вашингтон развернул в Европе дополнительные силы, а также привел другие подразделения в состояние повышенной готовности для укрепления восточного фланга НАТО.

Напомним, накануне появилось сообщение о том, что украинские власти обратились к Вашингтону с просьбой о размещении под Харьковом нескольких дивизионов противоракетных комплексов THAAD, предназначенных для перехвата баллистических ракет средней и большой дальности, в том числе в верхних слоях атмосферы.