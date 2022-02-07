Украина попросила США разместить под Харьковом несколько дивизионов THAAD Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские власти обратились к Вашингтону с просьбой о размещении под Харьковом нескольких дивизионов противоракетных комплексов THAAD, которые предназначены для перехвата баллистических ракет средней и большой дальности, в том числе в верхних слоях атмосферы.

Как передает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник, в случае, если Украина получит желаемое, входящая в комплекс радиолокационная станция будет способна отслеживать обстановку над существенной частью России.

Напомним, 1 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании нового формата сотрудничества с Польшей и Великобританией, не уточняя его подробности. Незадолго до этого Варшава сообщила о намерении предоставить Киеву снаряды для систем ПВО. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, что республика готова поставить польский переносной зенитно-ракетный комплекс «Гром» (Grom), беспилотные летательные аппараты и боеприпасы. Позже появилось заявление о начале поставки ПЗРК «Перун».