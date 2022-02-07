Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика7 февраля 2022 15:40

Украина попросила США разместить под Харьковом несколько дивизионов THAAD

Киев обратился за комплексами THAAD
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (39)Комментарии (39)(39)
Украина попросила США разместить под Харьковом несколько дивизионов THAAD

Украина попросила США разместить под Харьковом несколько дивизионов THAAD

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские власти обратились к Вашингтону с просьбой о размещении под Харьковом нескольких дивизионов противоракетных комплексов THAAD, которые предназначены для перехвата баллистических ракет средней и большой дальности, в том числе в верхних слоях атмосферы.

Как передает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник, в случае, если Украина получит желаемое, входящая в комплекс радиолокационная станция будет способна отслеживать обстановку над существенной частью России.

Напомним, 1 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании нового формата сотрудничества с Польшей и Великобританией, не уточняя его подробности. Незадолго до этого Варшава сообщила о намерении предоставить Киеву снаряды для систем ПВО. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, что республика готова поставить польский переносной зенитно-ракетный комплекс «Гром» (Grom), беспилотные летательные аппараты и боеприпасы. Позже появилось заявление о начале поставки ПЗРК «Перун».