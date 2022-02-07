Блинкен: Украина будет готова к переговорам по вопросу автономии Донбасса

Энтони Блинкен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина будет готова к движению вперед по теме автономии Донбасса, если будет найдена должная очередность действий. Такое заявление в понедельник, 7 февраля, сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, отметив, что Вашингтон и Киев едины во мнении, что путь к урегулированию в регионе дают Минские соглашения.

«В соглашениях говорится об особом статусе для Донбасса, и я считаю, что в должной последовательности украинцы будут готовы продвинуться вперед», - заявил глава американской дипломатии.

Блинкен отметил, что Вашингтон и Киев одинаково воспринимают Минские соглашения как путь к урегулированию конфликта на востоке Украины, указав на то, что, по его мнению, украинская сторона «добросовестно относится к выполнению договоренностей, чего нельзя сказать о России».

Как писал сайт kp.ru, госсекретарь США также заявил о том, что Белый дом работает с Конгрессом, а также союзниками над существенным увеличением помощи Украине для ее самообороны, напомнив, что в 2021 году Вашингтон предоставил Киеву 650 млн долларов в качестве военной помощи.