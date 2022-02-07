Швеция собирается снять ограничения на въезд для туристов из всех стран 31 марта 2022 Фото: Shutterstock

С конца марта шведские власти собираются снять запрет на въезд в страну.

Как передает Шведское радио, соответствующие решение было принято правительством королевства на заседании в понедельник, 7 февраля. Уже со среды, 9 февраля, в Швецию без ковид-паспортов могут въезжать жители стран Северной Европы, Европейского союза и Европейской экономической зоны. Согласно приведенным данным, снятие запрета на въезд из других стран произойдет 31 марта.

Ранее шведское правительство сообщило, что с 9 февраля отменяет все антиковидные ограничения, объяснив такое решение высоким уровнем вакцинации от коронавирусной инфекции в стране. Как сообщается, 83,7% жителей Швеции старше 12 лет вакцинированы двумя дозами, а 51,3% граждан старше 18 лет привиты бустерной дозой.

Напомним, 4 января поступило сообщение о том, что Король Швеции Карл XVI Густав и его супруга, королева Сильвия, которые были вакцинированы, заболели коронавирусом.