Блинкен заявил о готовности США и ЕС продолжить с Россией "содержательный диалог" по безопасности

Энтони Блинкен. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты и Европейский союз нацелены на продолжение «содержательного диалога» с Россией по вопросам безопасности, которые вызывают обоюдную озабоченность. Такое заявление в понедельник, 7 февраля, сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы нацелены продолжать субстантивные дискуссии с Россией по проблемам безопасности, вызывающим обоюдную озабоченность. Дипломатический путь ясен», - заявил глава американской дипломатии в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС - США по энергетике.

Напомним накануне глава Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел РФ Владимир Ермаков заявил, что вопрос о предоставлении правовых гарантий безопасности Москве стал неотложным. По его словам, на сегодняшний день накоплена «критическая» масса проблем. Незадолго до этого российское посольство в Вашингтоне призвало США отказаться от антироссийской пропаганды и сосредоточиться на работе по европейской безопасности.