Путин: Украина игнорирует все возможности диалога с Донбассом о мире

Переговоры продолжались около пяти часов Фото: REUTERS

Нынешние киевские власти игнорируют все возможности мирного восстановления территориальной целостности Украины путем диалога с Донбассом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном в Кремле.

«По-моему, всем очевидно, что сегодняшние власти в Киеве взяли курс на демонтаж Минских договоренностей», - отметил Владимир Владимирович.

Глава российского государства добавил, что по многим принципиальным вопросам пока нет никаких подвижек.

«Киев по-прежнему игнорирует все возможности мирного восстановления территориальной целостности страны путем прямого диалога с Донецком и Луганском», - подчеркнул Путин.

Кроме того, президент России выразил беспокойство тем, что на Украине законодательно закрепляется дискриминация русскоязычного населения.

Напомним, как писал сайт kp.ru, переговоры лидеров двух стран продолжались около пяти часов. Путин отметил, что они «прошли в деловом ключе, были содержательными и полезными».