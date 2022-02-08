Путин: Москва против расширения НАТО на восток, потому что это угрожает безопасности России

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с лидером Франции Эммануэлем Макроном по итогам их переговоров в Кремле объяснил, почему Москва выступает категорически против расширения НАТО на Восток – во-первых, потому что это угрожает безопасности нашей страны.

«Мы категорически против расширения НАТО за счет новых членов на Востоке, потому что это представляет для нас общую угрозу – дальнейшее распространение НАТО к нашим границам», - сказал глава российского государства.

При этом он подчеркнул, что «не мы же двигаемся к НАТО, а НАТО двигается к нам».

«Поэтому говорить, что Россия агрессивна – по меньшей мере не соответствует здравой логике», - добавил Владимир Путин.

Напомним, как писал сайт kp.ru, переговоры лидеров двух стран продолжались около пяти часов. Ранее Путин сказал, что они «прошли в деловом ключе, были содержательными и полезными».