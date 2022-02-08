Макрон: Франция и Россия договорились вместе работать над гарантиями безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

Франция и Россия договорились вместе работать над гарантиями безопасности, сообщил французский лидер Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле.

По словам президента Пятой республики, «надежная деэскалация» ситуации в восточной Европе «требует от нас продвижения по фундаментальным вопросам», и в ходе встречи в Москве главы двух стран «очень долго обсуждали эти вопросы». «Мы должны совместно показать волю, что мы готовы работать над гарантиями безопасности, построить новый порядок безопасности и стабильности в Европе», - сказал Макрон.

Французский президент добавил, что «это должно основываться на фундаменте, который мы построили вместе как суверенные государства».

Напомним, как писал сайт kp.ru, переговоры глав двух стран в Кремле продолжались около пяти часов. Владимир Путин ранее говорил, что они «прошли в деловом ключе, были содержательными и полезными».