Путин: Если Украина войдет в НАТО и начнет «возвращать» Крым военным путем, победителей не будет

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с лидером Франции Эммануэлем Макроном Фото: REUTERS

Если Украина войдет в НАТО и решит «вернуть» себе российский Крым военным путем, может случиться конфликт России с Североатлантическим альянсом, а победителей в таком противостоянии не будет. Об этом предупредил глава российского государства Владимир Путин на совместной пресс-конференции с лидером Франции Эммануэлем Макроном по итогам переговоров в Кремле.

Президент напомнил, что на Западе, в том числе и в Париже, полуостров до сих пор считают украинским, а Москва настаивает на том, что с весны 2014 года Крым – часть Российской Федерации, и «если будут предприняты попытки изменить эту ситуацию военным путем», как отметил Владимир Путин, «значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО».

«Нам что, воевать с НАТО? Но есть и вторая часть вопроса: а вы хотите воевать с Россией? Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет!» - обратился он к Макрону.

Путин подчеркнул, что обеспокоенность Москвы «продиктована и вопросами, связанными с общеевропейской безопасностью». Он также напомнил, что украинские власти уже дважды пытались решить вопрос Донбасса вооруженным путем.

«После очередного провала возникли Минские соглашения, подкрепленные резолюцией Совета Безопасности ООН. Так будут исполнять или нет? Или снова предпримут какую-то попытку? Ведь дважды уже пытались. Кто гарантирует от третьей?» - задал вопрос Путин.

Со своей стороны, Макрон заявил, что во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским 8 февраля он скажет ему, «что минские соглашения могут помочь добиться прогресса по вопросу кризиса на Украине».

«Я именно об этом завтра буду говорить с президентом Зеленским», - добавил французский лидер.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Владимир Путин говорил, что Украина игнорирует все возможности диалога с Донбассом о мире, а «сегодняшние власти в Киеве взяли курс на демонтаж Минских договоренностей».