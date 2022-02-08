Путин рассказал, что обещал Порошенко политическое убежище

Президент России Владимир Путин рассказал, как обещал бывшему лидеру Украины Петру Порошенко политическое убежище Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин рассказал, что несколько лет назад «по гуманитарным соображениям» обещал бывшему лидеру Украины Петру Порошенко предоставить политическое убежище в нашей стране, если у него возникнут сложности.

«В свое время, когда господин Порошенко был еще президентом Украины, я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище», - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Кремле.

Путин отметил, что Порошенко тогда «иронизировал много по этому вопросу», но сам он не шутил, и даже сегодня, несмотря на серьезные расхождения по вопросу урегулирования на Донбассе, хочет «подтвердить свои предложения». Глава государства подчеркнул, что Россия готова предоставить убежище «таким, как господин Порошенко».

«Теперь обвиняют его, по-моему, в госизмене. Я же не шутил, когда говорил: «Знаешь, придет еще время, мы готовы будем предоставить тебе политическое убежище». По гуманитарным соображениям», - приводит слова Путина ТАСС.

Президент добавил, что Порошенко «наделал много ошибок», однако его преследование как государственного преступника – это «чрезмерная заявка на успех действующего сегодняшнего руководства».

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