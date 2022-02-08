Путин: С февраля 2014 года источником власти на Украине был не народ, а государственный переворот

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Кремле сказал, что с февраля 2014 года источником власти на Украине был не народ, а государственный переворот, который поддержали западные страны.

«Приехали в 2014 году представители нескольких стран, европейские страны, поставили подписи, гарантии под мирным течением политического процесса. Через три дня захватили власть вооруженным путем», - напомнил глава российского государства события того времени.

«Сами ничего не исполняют, а от нас требуют каких-то исполнений. Давайте так не будем играть, это плохая песочница, нам такая игра не нравится», - добавил Путин.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он говорил, что Украина игнорирует все возможности диалога с Донбассом о мире, а «сегодняшние власти в Киеве взяли курс на демонтаж Минских договоренностей».